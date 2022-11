Su Youtube, Fabio Caressa parla così del Milan ma soprattutto di Sandro Tonali, ecco le parole del famoso giornalista.

Ecco le parole di Fabio Caressa, che su Youtube parla così nel proprio canale del Milan e soprattutto di Tonali: “Tonali sta diventando qualcosa di veramente importante. È la qualità della giocata di Tonali all’ultimo minuto che sorprende: il fatto che abbia giocato quegli ultimi minuti da vero comandante, rischiando le giocate, perché bisogna rischiarle le giocate, ha poi messo un pallone bellissimo per la girata di Giroud. Non è mai facile per un giocatore che da ragazzino era considerato un fenomeno poi affermarsi anche in età matura.“

Conclude così su Tonali: “Ricordatevi che quando è arrivato al Milan praticamente non giocava. Lì c’è il contraccolpo psicologico tra l’essere la grande speranza e poi alla dimostrazione dei fatti non riuscire a dimostrarlo. Lì devono essere state brave le persone che gli sono state vicino, e poi è stato bravo Pioli e il Milan ad aspettarlo e farlo crescere con tranquillità e farlo diventare quello che è diventato: uno dei migliori centrocampisti europei nei prossimi cinque anni“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG