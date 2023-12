Caressa difende la Juve: «L’Under 23 veniva presa in giro, ma ha portato tanti ragazzi in prima squadra». Le parole del giornalista

Il giornalista Fabio Caressa al Club di Sky Sport ha preso le difese della Juve e del progetto Under 23, poi denominato Next Gen, che ha portato ottimi risultati al club.

LE PAROLE – «L’idea dell’Under 23 era stata presa in giro all’inizio, ma ha portato tanti ragazzi in prima squadra. Alcuni sono bravi e stanno facendo bene come Dragusin, Barrenechea, Soulé. Evidentemente non è stata una cattiva idea…».

