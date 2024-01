Il telecronista Fabio Caressa, dando per scontato la bella prestazione di Lautaro Martinez, elogia altri giocatori nerazzurri per quanto fatto sabato scorso a Monza.

L’Inter batte il Monza all’U-Power Stadium addirittura 5-1 grazie alle doppiette di Calhanoglu e Lautaro Merinez ed alla rete di Marcus Thuram. Nella top 11 dell’ultima giornata di campionato Fabio Caressa “schiera” 3 giocatori dell’Inter; ecco quanto dichiarato in un video sul suo canale YouTube. “Dimarco è tornato in campo con l’Inter e ha fatto subito vedere la sua importanza: ha avuto una crescita straordinaria. Non metto Lautaro, è talmente scontato ogni settimana ed è talmente il primo nome, che ho deciso di non metterlo per fare una cosa nuova”.

Sul regista

“Poi metto Calhanoglu, che in questo momento è il centrocampista centrale migliore d’Europa con Rodri: sono convinto di questo, lo sta dimostrando ogni domenica. E’ fortissimo ed è il vero colpo di genio di Inzaghi: se l’Inter vincerà, lo dovrà soprattutto a questa scelta”. L’intuizione risale al settembre dell’anno scorso quando il tecnico dovette fare i conti con l’infortunio di Marcelo Brozovic che non sembrava lieve. Il rendimento strabiliante del turco ha permesso all’Inter di monetizzare la cessione del croato senza perdere praticamente nulla sul lato sportivo.

Sul figlio d’arte

“Thuram? Che bel giocatore che è diventato: pensavo fosse solo un esterno, invece si è dimostrato un giocatore a tutto campo e un grande acquisto. Se hai grandi idee, nonostante le difficoltà economiche, riesci lo stesso ad acquistare”.

