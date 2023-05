Caressa: «Giuntoli Juve? Scelta fatta alle spalle di Allegri, lui ha posto un veto». La rivelazione del giornalista

Caressa a Sky Calcio Club ha fatto una rivelazione sull’idea Giuntoli per la Juve e la posizione di Allegri.

CARESSA – «Possiamo dire con certezza che non è vero che Allegri non vuole Giuntoli. Allegri è esperto di managerialità, non ha posto aut aut, è un dipendente della Juve. Possiamo dire che la scelta di Giuntoli è stata fatta alle spalle di Allegri, senza che lui sapesse nulla. Questo non lo ha lasciato contento per il lavoro fatto quest’anno in cui non ha fatto solo allenatore. L’unico veto era sul progetto Next Gen e giovanili, visto che prime voci davano i collaboratori di Giuntoli andare a lavorare con le giovanili. Per Allegri il progetto giovani ha funzionato, porta 100 milioni in prospettiva ed è una messa in sicurezza ella società per il futuro. Vuole lasciare chi ha lavorato fino adesso. Alla fine chi decide è la proprietà. C’è un discorso interno alla Juve. Non è detto che alla fine Giuntoli non lo prendano lo stesso».

The post Caressa: «Giuntoli Juve? Scelta fatta alle spalle di Allegri, lui ha posto un veto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG