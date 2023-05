Vlahovic Juve (Sky): con un’offerta importante il serbo va via. I dettagli sul futuro dell’attaccante che non ha convinto il club

Il futuro di Vlahovic alla Juve è in bilico a prescindere o meno dalla qualificazione in Champions League.

Come spiegato da Marchetti a Sky Calcio Club, infatti, i bianconeri sono disposti a prendere in considerazioni offerte importanti per il suo attaccante, sapendo che non possono fare una minusvalenza rispetto agli 80 milioni spesi nel gennaio 2022. La Juve avrebbe aperto alla cessione perché non contenta del rendimento di Vlahovic e perché l’ex Fiorentina, per caratteristiche, è tra i giocatori più vendibili della rosa.

