Giuntoli Juve, ostacolo Napoli e parti più lontane. C’è un’alternativa per il ruolo di nuovo direttore sportivo del club

L’ipotesi Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juve non è più certa come sembrava nei giorni scorsi.

Come spiegato da Marchetti a Sky Calcio Club, non è più così semplice che il dirigente si liberi dal Napoli con cui ha ancora un anno di contratto. Pure all’interno della Juve è sorta una discussione: vale la pena prendere un direttore sportivo esterno e quindi Giuntoli o continuare con una sostituzione “interna” con Manna? Nella società c’è un confronto su questo tema.

