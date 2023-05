Di Maria Juve (Sky): rinnovo quasi impossibile. ULTIME sul futuro del Fideo che ha il contratto in scadenza a giugno

E’ molto difficile, se non impossibile che Di Maria rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con la Juve.

Come spiegato da Marchetti a Sky Calcio Club, il costo molto alto, l’utilizzo non continuo a causa dei vari problemi fisici e il discorso qualificazione in Champions League o meno sta portando i bianconeri all’idea di non prolungare l’avventura col Fideo.

The post Di Maria Juve (Sky): rinnovo quasi impossibile. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG