Fabio Caressa predice scenari nefasti per l’Inter, chiamata a scendere in campo a breve per affrontare la Lazio: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Caressa prova a mettere un po’ di pepe al match tra Lazio e Inter, in scena alle 20.45.

LAZIO INTER- «Credo che la Lazio non sia ancora convinta di avere la possibilità di giocare su due competizioni. L’anno scorso ha mollato l’Europa, quest’anno è in difficoltà sul campionato. Può essere un problema di organico o anche di convinzione. Mi aspetto prima o poi una grande partita della Lazio in campionato e questa potrebbe essere l’occasione giusta. Perché all’Inter prima o poi dovrà avere qualche piccola difficoltà, ma se passa forte anche a Roma inizieremo ad avere delle indicazioni precise».

L’articolo Caressa gufa i nerazzurri: «Prima o poi l’Inter dovrà avere qualche difficoltà» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG