Il telecronista Fabio Caressa si è espresso a Radio Deejay verso la sfida di campionato tra Inter e Lecce. Le sue dichiarazioni

Le parole di Caressa verso Inter–Lecce di stasera:

«Lautaro è veramente il mahatma dell’Inter in questo momento. È la guida spirituale dell’Inter in questo momento ed è quello che determina, secondo me, i tempi emotivi anche della squadra. E quindi, secondo me, è una cosa da non sottovalutare che mancherà Lautaro»

