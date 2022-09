Fabio Caressa si lancia nel mondo dei giochi da tavolo: esce «Senza giacca», un gioco di dibattiti e domane calcistiche

Fabio Caressa ha creato un nuovo gioco da tavolo, di nome «Senza Giacca», come l’omonimo programma che conduce su Sky Sport. Il gioco, edito da Ludic sarà presentato al prossimo Lucca Comics. Il gioco consiste in una discussione tra i partecipanti. Un giocatore dovrà enunciare una tesi (estratta tra le diverse possibili) e sostenerla, mentre il secondo dovrà provare a smentirla. I restanti giocatori saranno quindi chiamati a giudicare e decidere quale delle due argomentazioni sarà stata più convincente. Prima di arrivare a questo punto, tuttavia, saranno previste delle domande sul calcio e sullo sport. Di seguito le parole di Caressa.

«Senza Giacca prende le mosse dalla convinzione che la discussione sportiva sia uno degli esercizi retorici più appassionati che ci siano in quanto mette a confronto idee e opinioni. Nel nostro percorso, tuttavia, abbiamo voluto prendere in considerazione un elemento indispensabile come la conoscenza, che deve essere alla base dell’arte retorica. É rivolto a giocatori da 8 anni in su, appassionati di sport e non solo. Si gioca in quattro e le partite durano circa 45 minuti. I componenti saranno un mazzo di carte temi-quiz, con oltre 400 temi di discussione e 800 domande sullo sport».

L’articolo Caressa lancia il suo gioco «Senza Giacca» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG