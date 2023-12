Il giornalista e telecronista Fabio Caressa lancia l’allarme relativo agli infortuni in Serie A, soffermandosi anche sul Milan

Dagli studi di Sky nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha affrontato anche il tema degli infortuni in Serie A, soffermandosi in particolare su quelli subiti dai giocatori arrivati quest’anno nel campionato italiano. Ecco le sue considerazioni anche sul Milan.

LE PAROLE – «Infortuni? Il Milan ha recuperato quasi tutti, di fatto era quasi la formazione titolare. Mancava un difensore centrale però era la formazione che in teoria doveva essere quella titolare a inizio anno. Io mi sono concentrato soprattutto sui nuovi arrivati. Dei 10 nuovi infortunati, 8 si sono infortunati, ed in totale hanno subito 12 infortuni. La cosa clamorosa che emerge è che la media è superiore al 30%, tra i nuovi giocatori di tutte le squadre di Serie A. Più alta rispetto agli altri: il che vuol dire che o sono poco abituati al nostro calcio, oppure quelli che vengono in Italia non sono al massimo della condizione».

