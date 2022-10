Ecco le parole del giornalista Fabio Caressa, che parla sul proprio canale Youtube dell’Inter ma più precisamente di Lautaro Martinez.

Sono queste le parole del giornalista Fabio Caressa che sul proprio canale Youtube discute di Lautaro Martinez e dell’Inter: “L’Inter è rientrata in condizione ottimale, e Lautaro Martinez è uno dei migliori. Mi piace la sua faccia, è un attaccante deciso. Mi raccontano che in casa se la squadra perde, l’umore gli diventa nero com’è giusto che sia. Non capisco queste sue pause, forse si fa prendere un po’ dall’ansia di fare gol. Adesso si è liberato e tornerà a segnare con regolarità, ma per fare un salto di qualità deve togliere questi spazi dove non riesce a segnare.“

Queste invece le parole alla Gazzetta dello Sport, di Nicola Berti sui nerazzurri: “Credo di sì, ma attenzione…Ora la aspettano tre esami, se supera quelli io dico che non ce ne sarà più per nessuno: la Fiorentina, il Plzen al Meazza per andare agli ottavi di Champions e ancora in casa contro la Sampdoria.“

