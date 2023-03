Fabio Caressa punta il dito verso il ct Roberto Mancini per le sue scelte di formazione nel match perso contro gli inglesi

Fabio Caressa, a Sky Sport, ha così analizzato il ko dell’Italia contro gli inglesi.

LE PAROLE – «Non so se è finita l’era di Jorginho e Verratti, ma non si può pensare che siano intoccabili. Il calcio è in continua evoluzione e quello di adesso non può essere quello di due anni fa, abbiamo visto che senza giocatori fisici in mezzo si fa fatica. Il 4-3-3? Dietro abbiamo tutti giocatori che giocano a tre nelle squadre di club. E poi si parla di giovani e Scalvini non gioca per far giocare Acerbi e Toloi. Si deve affrontare la realtà ora».

L’articolo Caressa: «Mancini parla di giovani, poi Scalvini deve guardare Toloi e Acerbi» proviene da Calcio News 24.

