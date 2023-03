Benzema-Roma, il quotidiano La Repubblica rilancia la suggestione per il calciomercato giallorosso. L’aiuto di Adidas

Secondo quanto riferito da Repubblica, per la Roma ci sarebbe una clamorosa suggestione per l’estate: Karim Benzema, neo pallone d’oro. Il francese andrà in scadenza di contratto con il Real e non è detto possa rinnovare, nonostante al momento non si registrino voci di rotture.

A dare una mano ai giallorossi potrebbe essere il brand tedesco Adidas, che l’anno prossimo sarà vestito dai giallorossi. Necessaria, però, sarà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

L’articolo Benzema-Roma (Repubblica), c’è la suggestione. E Adidas può aiutare proviene da Calcio News 24.

