Fabio Caressa ha analizzato il campionato di Serie A parlando della quota scudetto finale: le sue dichiarazioni

Dagli studi di Sky Fabio Caressa ha parlato così della lotta scudetto:

«La quota Scudetto secondo me sarà più alta, perché le grandi squadre faranno più punti con le piccole. Secondo me quest’anno tornerà sopra i 90 punti… Poi bisogna vedere cosa succederà a gennaio a causa di questa stagione no-sense con il Mondiale in inverno».

The post Caressa: «Quota scudetto? Ho un pensiero chiaro in proposito» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG