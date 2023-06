Caressa: «Serie A? Siamo diventati il campionato francese» Le parole del giornalista Sky

In un video sul proprio profilo social, Fabio Caressa ha parlato della situazione della nostra Serie A.

LE PAROLE- «Dobbiamo accettare quello che siamo diventati, il caso Tonali lo prova. Siamo quello che il campionato francese è stato per anni: produttori di giocatori che poi vanno ad affermarsi soprattutto in Inghilterra che è la nuova NBA del calcio e in quelle pochissime squadre con lo stesso potenziale economico di quelle inglesi. Per rimanere al vertice ogni anno per rimanere al vertice devi avere idee vincenti e questo non è facile»

L’articolo Caressa: «Serie A? Siamo diventati il campionato francese» proviene da Inter News 24.

