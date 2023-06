La trattativa riguardante il giovane difensore tedesco è passata un po’ sotto silenzio ultimamente per via di altri sconvolgimenti.

Yann Bisseck sarà un giocatore dell’Inter, la fumata bianca ci sarà nonostante qualche intoppo degli ultimi giorni. Secondo la Gazzetta dello Sport questi sarebbero causati dagli agenti del difensore che starebbero temporeggiando di fronte alla proposta di contratto fatta dai nerazzurri: l’entourage vorrebbe capire se fosse possibile strappare una proposta di stipendio più vantaggiosa.

Giuseppe Marotta

Come detto però non è niente che mette in discussione la riuscita dell’affare; l’Inter pagherà in due tranche al club danese dell’Aarhus i 7 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto del tedesco. Bisseck dovrebbe firmare per 4 o 5 anni con ingaggio di 800 mila euro a stagione.

