Caressa sicuro su Pioli: «Ha la squadra in mano, lo si vede perché…». Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato così del Milan.

CARESSA – «Questa squadra ormai da anni quando sembra sull’orlo del precipizio e Pioli deve andare via vince. Ha vinto bene oggi e ha fatto bene anche a Newcastle. L’allenatore ha la squadra in mano, perchè altrimenti queste risposte dallo spogliatoio non ce le avrebbe»

