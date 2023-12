Abate: «Orgoglioso dei miei ragazzi. Simic? Lavoriamo per questo». Le parole del tecnico del Milan Primavera

Abate è intervenuto nel post partita della sfida di oggi tra Inter e Milan Primavera. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

ABATE – «L’abbiamo preparata al solito modo a livello tattico, a livello mentale non dovevamo arrivare troppo carichi perché la partita era troppo sentita. Ci siamo arrivati nel modo giusto, abbiamo interpretato bene la gara nel primo tempo e i ritmi erano tanto alti. Eravamo in vantaggio, peccato poi per l’espulsione. Non mi piace parlare degli arbitri, penso che i protagonisti siano i ragazzi e bisogna lasciarlo giocare. Nel secondo tempo essere in dieci ci ha condizionato, ma sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi. Mi hanno dato una gioia indescrivibile nonostante fossimo in emergenza. Contento del gol di Simic, lavoriamo per questo. Adesso penseremo al Verona»

