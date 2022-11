Sono queste le parole di Fabio Caressa a Radio Nerazzurra, ecco cosa dice il giornalista sull’Inter e su Simone Inzaghi.

Ecco le parole di Fabio Caressa, si esprime così a Radio Nerazzurra, il giornalista analizza l’Inter e Simone Inzaghi: “Inzaghi penso sia un ottimo allenatore e ha portato risultati nella sua carriera, alzare trofei è importante. Nonostante ciò, Simone è in una realtà come l’Inter, e a livello di comunicazione deve migliorare. Per me l’esempio di un errore di comunicazione che si ripete è quello del post Liverpool dell’anno scorso.“

Conclude così il famoso giornalista: “Vinci 1-0, puoi fare il miracolo e non puoi andare a dire che hai vinto a Liverpool, non va bene all’Inter. All’Inter devi vincere e fare una comunicazione vincente. Per esempio Mazzarri ebbe numerosi problemi da quel punto di vista.”

