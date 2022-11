Le parole di Alessandro Fagioli, fratello di Nicolò: «La sua fede bianconera ha prevalso sulle offerte di United, Inter e Milan»

Il fratello di Nicolò Fagioli, Alessandro, ha rivelato a Tuttosport un retroscena sulle squadre interessate al fratello. Di seguito le sue parole.

«Quando era nelle giovanili della Cremonese ha detto no al Manchester United: non si sentiva pronto per lasciare l’Italia. E per la Juve ha preferito declinare l’interesse dell’Inter, con cui fece un provino, del Milan e dell’Atalanta: la fede bianconera di Nicolò ha prevalso su tutto»

