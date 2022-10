Caressa su Leao: «La facilità con cui Leao allunga la falcata è clamorosa». Le parole del giornalista

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan e di Rafael Leao. Ecco le parole del giornalista:

«C’è una fascia che manca al Milan. I rossoneri ieri li ho visti un pizzico sotto rispetto alle altre partite, ma credo sia inevitabile… Però quando hai in squadra uno che in partita fa un assist e un gol: pazzesco! La facilità con cui Leao allunga la falcata… C’era uno che si chiamava Juantorena, el Caballo, che faceva gli 800 metri: Leao ha una falcata del genere. Se ne va ai difensori dell’Empoli come se pattinasse sul ghiaccio. Clamoroso»

The post Caressa su Leao: «La facilità con cui Leao allunga la falcata è clamorosa» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG