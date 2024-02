Fabio Caressa ha rilasciato una dichiarazione sull’Inter e su un giocatore che sarebbe nel mirino del Manchester City: ecco di chi si tratta

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa spaventa l’Inter raccontando delle ambizioni di Guardiola e del suo Manchester City nei confronti di un nerazzurro.

INTER – «Bastoni? Guardiola farebbe carte false per averlo perché è il centrale perfetto di Guardiola e anche di Gasperini. Bisogna parlare bene di Simone Inzaghi. Un anno fa a febbraio era a due passi dall’essere cacciato, se perde a Oporto lo cacciano, le cose in un anno cambiano e cambiano in maniera formidabile.

È una persona che mantiene la calma ma non è testardo. Quest’anno ha cambiato tanto, non cambia più quando ci sono i gialli, non fa più le sostituzioni preordinate. Forse nelle sostituzioni ancora non è il massimo, però ha fatto qualcosa di straordinario in questi due anni all’Inter. Perdere lo scudetto è difficile, può succedere di tutto, ma avere nove punti con una partita in più… Bergomi è molto cauto»

L’articolo Caressa terrorizza l’Inter: «Guardiola farebbe carte false per averlo al City» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG