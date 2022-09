Il conduttore di Rai1 Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina, ha detto la sua sulla Serie A in corso: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Ci sono squadre attrezzate per portare avanti tanti impegni e sono più o meno sempre quelle, Inter, Juve e Milan, corazzate già pronte. Il Napoli però sta andando fortissimo, la Roma è un’incognita perché si è rafforzata molto e ha un allenatore di livello. Poi ci sono outsider come Atalanta e Udinese. Piazze come Firenze e Napoli sono molto complicate»

