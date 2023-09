Carlo Nesti ha detto la sua dopo il turno infrasettimanale che ha visto scendere in campo tra le altre Inter e Milan

Carlo Nesti ha detto la sua dopo il turno infrasettimanale che ha visto scendere in campo tra le altre Inter e Milan. Le sue impressioni:

PAROLE – «Nei turni infrasettimanali, chi abbassa la guardia è perduto. L’Inter scivola sul Sassuolo, nonostante il gol di Dumfries, e con la complicità di Sommer, è la presunzione a beffare i nerazzurri. Il Milan a Cagliari vuole dimostrare che può vincere anche con le seconde linee: Reijnders, Pulisic e Chukweze non sono semplici comprimari. Possono sbagliare, ma hanno nel loro DNA la fantasia. E il Milan B appare una fotocopia da non buttare via, ma da custodire gelosamente. Gli stimoli, in campo, sono superiori rispetto all’Inter».

L’articolo Carlo Nesti sull’Inter: «E’ la presunzione a beffarla» proviene da Inter News 24.

