Dopo la sconfitta di Empoli, la Salernitana è tornata in campo per allenarsi in vista della sfida all’Inter: dubbio Candreva per Sousa

Dopo un lungo colloquio tra dirigenza e squadra, la formazione di Paulo Sousa è scesa in campo per preparare la sfida contro l’Inter di sabato sera.

Un match in cui potrebbe non esserci Candreva. Il grande ex della sfida è uscito dal campo per un problema muscolare. Da valutare le sue condizioni ma per la Salernitana sarebbe una grande perdita.

L’articolo Salernitana, dubbio Candreva contro l’Inter: le sue condizioni proviene da Inter News 24.

