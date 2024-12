Il noto giornalista e volto noto rossonero sul suo canale YouTube si lascia scappareil il nome di un vero pezzo da novanta come potenziale acquisto del Milan.

Nel panorama calcistico odierno, dove i sogni e le strategie di mercato si fondono in una danza continua, emergono spesso nomi che accendono le fantasie dei tifosi.

Carlo Pellegatti, noto giornalista e storico tifoso milanista è un uomo dal grande immaginario calcistico (e non solo) e dalle mille risorse culturali e dialettiche e, sul suo canale YouTube, ha fatto un nome molto pesante per il suo Milan.

Attualitá e futuro

Mentre questi pensieri occupano la mente dei tifosi e degli addetti ai lavori, il Milan si appresta a vivere una sfida ben più concreta ed immediata, quella contro un’Atalanta in ottima forma, capace di imporsi per otto volte consecutive in Serie A. Questo impegno rappresenta per la squadra di Fonseca un test cruciale alle proprie ambizioni in campionato anche se il richiamo del mercato, tra l’approssimarsi della finestra invernale ed alcuni nomi da far girare la testa è sempre presente.

Il ricordo dei grandi ex

Carlo Pellegatti, prima di svelare il nome che ha in testa, fa riferiment a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud e non casualmente: entrambi sono giocatori che, nonostante l’età avanzata, hanno apportato qualità, esperienza e carisma alla squadra, facendola tornare vincente L’eventuale innesto del giocatore in questione, pur essendo un po’ più giovane, si inserirebbe in questa logica di valorizzazione immediata della rosa, ma con una prospettiva più a lungo termine data la sua età (32 anni).

Un sogno dalla Premier

Carlo Pellegatti, dal suo canale YouTube, ha espresso un desiderio ed una suggestione a dir poco pesante e allo stesso tempo ritenuta quasi “indecente”: vedere Mohamed Salah indossare la maglia rossonera del Milan. Quest’idea, nata dalla visione di un gol spettacolare dell’egiziano contro il Newcastle, si è trasformata in un vero e proprio appello emotivo alla dirigenza milanista. Pellegatti, facendo un paragone con le gesta del passato di Silvio Berlusconi, ha sognato ad occhi aperti un colpo di mercato che potrebbe riaccendere entusiasmo e passioni. Tuttavia, la questione economica rimane, come aggiunto dallo stesso Pellegatti, un ostacolo significativo, ricordando ai tifosi e alla dirigenza che il calcio moderno richiede un equilibrio tra sogni grandiosi e gestione oculata delle risorse.

Mohamed Salah

