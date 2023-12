Le dichiarazioni a Inter TV dell’esterno Carlos Augusto dopo il match di Champions League disputato contro il Real Sociedad

Ai microfoni di Inter TV, il giocatore dell’Inter Carlos Augusto ha parlato così dopo la partita contro il Real Sociedad.

DUELLO CON KUBO – «Sappiamo che è un bravo calciatore, sta facendo bene già dalla scorsa stagione ma noi pensiamo a noi. Dobbiamo fare attenzione con questi giocatori ma credo che abbiamo fatto bene. È stata una gara difficile, ora guardiamo avanti»

RIADATTAMENTO IN DIFESA – «Mi piace anche fare quel ruolo e credo che interpretarne più di uno sia una cosa buona per me. Devo lavorare e giocare quando ho l’opportunità indipendentemente dalla posizione»

CLEAN SHEET – «Volevamo il primo posto ma abbiamo fatto bene la parte difensiva, abbiamo creato occasioni ma forse dovevamo essere più puliti davanti, anche da parte mia»

L’articolo Carlos Augusto a Inter TV: «Potevamo fare di più. Sul duello con Kubo…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG