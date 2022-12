Carlos Augusto, esterno del Monza, ha parlato nel format 1 vs 1 di Dazn di obiettivi e della stagione con i brianzoli in Serie A

OBIETTIVI – «Voglio giocare il Mondiale e la Champions League, ma vorrei portarci il Monza in Champions League. Il mio primo obiettivo è fare la storia qua dopo essere arrivati in Serie A, dovessimo riuscire a giocare la Champions League con questa maglia sarebbe fantastico».

MILAN – «Se tornassi indietro in assoluto cambierei l’occasione che ho avuto a San Siro di testa contro il Milan, non ho dormito un paio di notti, ero molto arrabbiato perché in quel momento eravamo 1-0 e se avessi segnato sarebbe cambiato magari tutto. In più segnare a San Siro contro il Milan sarebbe stato incredibile, ho pensato a quella palla lì almeno un paio di giorni».

