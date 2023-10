L’esterno sinistro dell’Inter Carlos Augusto è soddisfatto della vittoria ottenuta ieri e di come procede il suo inserimento nella nuova squadra.

Prima da titolare in Champions League a San Siro e vittoria per Carlos Augusto; l’ex Monza commenta così la gara col Salisburgo ai microfoni di SportMediaset. “Tre punti che pesano tanto? Sappiamo che la Champions non ha partire facili, dobbiamo essere carichi durante le gare e dimostrare che possiamo fare di più. Loro sono giovani, ma sono una buona squadra. Quella di oggi è una grande vittoria, possiamo fare ancora meglio nel girone di ritorno“.

Carlos Augusto

Le inside del ritorno

Il brasiliano si proietta anche alle prossime gare tra cui c’è quella da giocare in Austria: “È stata una bella gara ma loro in casa sono più aggressivi, dobbiamo avere la testa giusta. Dobbiamo essere carichi in campionato e poi concentrati nella gara di ritorno”.

Un giudizio sulla sua prestazione

Infine il laterale fa un primo bilancio sul suo rendimento attuale e sui suoi primi mesi all’Inter. “Credo che posso dare di più, ma io i miei compagni mi aiutato tanto. Era la prima da titolare a San Siro in Champions League. Posso dare di più ancora. Se devo capire i meccanismi della squadra No, quelli ce li ho già. Magari mi manca un gol, quello andrebbe bene“.

