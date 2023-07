Carlos Augusto resta l’obiettivo primario per l’Inter sulla corsia mancina. Questa la richiesta fatta dal Monza per la sua cessione

L’Inter pensa a Carlos Augusto per rafforzare il proprio pacchetto degli esterni, in caso di cessione di Robin Gosens. I nerazzurri si sono mossi da tempo sull’esterno brasiliano, su cui si è fiondata ultimamente anche la Juventus.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri restano in pole sui bianconeri, anche per il fatto che tra le volontà del giocato c’è anche quella di giocare una competizione europea. Intanto il Monza fissa il prezzo: per una cessione del calciatore chiede 25 milioni di euro.

L’articolo Carlos Augusto Inter, il Monza fissa il prezzo: le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG