Carlos Augusto rimane un obiettivo dell’Inter sulla corsia mancina: su di lui non c’è solo l’interesse dei nerazzurri e della Juve

Aumenta la concorrenza dell’Inter per l’acquisto di Carlos Augusto. Sull’esterno del Monza si era già inserita la Juventus nei giorni scorsi, ma adesso si sarebbe inserito alla corsa un nuovo club di Serie A.

Come riporta La Stampa, anche il Torino si sarebbe iscritto alla corsa per il calciatore brasiliano. I granata seguono con interesse gli sviluppi, consapevoli delle difficoltà per la concorrenza e per il costo dell’operazione.

L’articolo Carlos Augusto Inter, oltre alla Juve spunta una nuova rivale: ecco quale proviene da Inter News 24.

