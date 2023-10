Carlos Augusto spiega: «Ecco perché ho preferito andare all’Inter». Le parole del terzino che piaceva anche alla Juventus

Intervistato da Dazn, Carlos Augusto racconta le emozioni di questi primi mesi all’Inter, parla degli obiettivi dei nerazzurri, del suo rapporto con i compagni e di tanto altro.

OBIETTIVI – «L’Inter punta a vincere sempre lo Scudetto, vogliamo la seconda stella ma anche la finale di Coppa Italia e arrivare più avanti possibile in Champions League. Da quando sono qui mi sono trovato bene con tutti, il gruppo e lo staff mi hanno aiutato tanto per integrarmi. Sono molto felice di fare altrettanto con i miei compagni».

PERCHÉ HO SCELTO L’INTER? – «Perché è una grande squadra, quando ero in Brasile la guardavo in tv, gioca la Champions League come ho sempre desiderato. Ho fatto la scelta giusta».

