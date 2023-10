L’esterno dell’Inter Carlos Augusto ha raccontato i suoi primi mesi in nerazzurro.

DAZN ha intervistato Carlos Augusto che ha le idee chiare sugli obiettivi dell’Inter. “L’Inter punta a vincere sempre in tutte le competizioni, vogliamo la seconda stella ma anche la finale di Coppa Italia e arrivare più in alto possibile in Champions League, questa squadra è questo, vogliamo vincere tutto, sempre”.

L’ambientamento

“Sta andando benissimo, il gruppo e lo staff mi hanno aiutato tanto per abituarmi al nuovo contesto al meglio e sono molto felice di aiutare i miei compagni. Siamo una famiglia in cui tutti si aiutano e per questo stiamo andando bene. Ho scelto l’Inter perché è una grande squadra, quando ero in Brasile guardavo sempre le sue partite, gioca la Champions League come volevo e per questo penso di aver fatto la scelta giusta”.

Carlos Augusto

Le richieste del tecnico

“Inzaghi è un allenatore che ti aiuta a crescere, ti sta sempre vicino, ci parla sempre, ci aiuta e tiene il gruppo unito sempre. Mi ha aiutato tanto in questo inizio di stagione. Cerco di migliorare sempre e mi sta aiutando: con lui posso crescere. Mi ha chiesto di fare subito pratica con la parte tattica per come gioca l’Inter, i quinti, per capire queste cose”.

La concorrenza di Dimarco

“Credo sia buono per tutti e due, lui sta facendo benissimo, è un grande calciatore, parliamo sempre. Io voglio aiutare la squadra, essere pronto e dare il massimo. E quando c’è l’opportunità approfittarne”.

