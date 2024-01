L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è espresso così sulla lotta tra Juve ed Inter per lo scudetto

Intervistato da TMW, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è espresso così in merito alla lotta scudetto di quest’anno tra Inter e Juve.

LOTTA SCUDETTO – «Come finirà il testa a testa tra Inter e Juve? Spero che duri fino alla fine dell’anno. La Juventus non mi ha sorpreso, conosco bene mister Allegri, da tanto, ed è riuscito a tenere in piedi tutta la società. Non avere le coppa avvantaggia. L’Inter è un grande club e sarà una bella lotta».

