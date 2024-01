L’ex centrocampista Stéphane Dalmat ha espresso il suo parere sulla stagione dei nerazzurri rivelando di avere un debole per l’attaccante francese.

Magazine Pragma ha intervistato Stéphane Dalmat che ha parlato del momento attuale dell’Inter e delle prestazioni dei due attaccanti titolari Thuram e Lautaro Martinez. “SuperCoppa Ho seguito la semifinale e la finale, e mi sembra che l’Inter abbia meritato ampiamente”.

Su Lautaro Martinez

“Spero che arrivi il più lontano possibile, è il capitano dell’Inter l’attaccante numero uno. Ha delle grosse qualità e spero che diventerà un grandissimo giocatore, sta diventando a poco a poco un top”.

Lautaro Martinez

Sul figlio d’arte

L’ex centrocampista, che ha militato nell’Inter dal 2001 al 2003, ha rivelato un retroscena di mercato su Marcus Thuram: “Thuram lo avevo suggerito all’Inter nella scorso mercato invernale, e sono riusciti ad averlo gratuitamente, un colpo straordinario, molti erano scettici perché non lo conoscevano ma io lo avevo osservato in Germania (nel Borussia Monchengladbach, ndr) e nella Nazionale Francese e sapevo che poteva essere un giocatore adatto all’Inter. La prima parte della stagione è stata incoraggiante ed ha ancora un buon margine di miglioramento, sarà un grande giocatore per l’Inter”.

Il paragone

“Se assomiglio a qualcuno dell’Inter attuale? Non mi rivedo in nessuno, sono stato un giocatore particolare, ognuno ha le sue qualità, ma forse quello a cui assomiglio di più è Seedorf che è anche il mio modello, ma giocatori di questo calibro non esistono più”.

