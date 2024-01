I nerazzurri non faranno altri colpi in entrata nel mercato di gennaio e quindi già guardano alle possibili occasioni in vista della prossima stagione.

In attesa di vedere come finirà la stagione i dirigenti dell’Inter pensano già a come impostare il prossimo mercato estivo.

Colpi a zero

Ieri nella sede nerazzurra è passato Federico Pastorello, procuratore di diversi giocatori ma ieri in veste di intermediario. A detta di molte testate sportive italiane si è posto le basi per l’arrivo a giugno a zero di Mehdi Taremi del Porto: l’iraniano dovrebbe firmare un pre-contratto una volta terminata la Coppa d’Asia. Anche Piotr Zielinski viene ritenuto molto vicino all’Inter da svincolato.

Mehdi Taremi

Occasioni da tenere d’occhio

Naturalmente non arriveranno colpi solo a costo zero: l’Inter non ha terminato le operazioni i per quel che riguarda la porta dopo la rivoluzione totale dell’anno scorso e secondo Tuttosport Juan Musso dell’Atalanta potrebbe rappresentare un’occasione molto ghiotta. L’argentino piace da sempre ad Ausilio e ora che ha perso il posto in favore di Carnesecchi potrebbe anche avere un prezzo relativamente basso: è a bilancio per 5 milioni di euro, poco se si considera che il riscatto di Audero, ad oggi ritenuto improbabile, è fissato a 6,5 milioni. Un altro pallino del direttore sportivo è Emil Holm, esterno che solo ultimamente sta entrando nelle grazie di Gasperini. La Dea vanta un diritto di riscatto di 8,5 milioni di euro perché il giocatore è ancora di proprietà dello Spezia.

L’articolo Inter: possibile un doppio affare con l’Atalanta, piacciono Musso e Holm proviene da Notizie Inter.

