Il prolungamento del contratto che lega il Toro ai nerazzurri sembrava cosa per lo più fatta ma in realtà le cose starebbero diversamente.

L’Inter tratta da mesi la delicata questione del rinnovo del contratto di Lautaro Martinez: inizialmente si pensava che la quadra fosse stata trovata e che l’annuncio ufficiale sarebbe arrivato a ridosso delle festività natalizie.

Frenata

Così non è stato ma tutte le parti in causa fino a ieri erano molto ottimiste: le parole del procuratore dell’argentino però hanno fatto storcere qualche naso. La situazione non sarebbe così chiara, per lo meno la fumata bianca non sarebbe così vicina come si pensava.

Lautaro Martinez

Gli scenari

Il Corriere dello Sport cerca di dare una propria interpretazione alle ultime dichiarazioni di Alejandro Camano. I nerazzurri innanzitutto non l’avrebbero presa bene, ovviamente, ma dalle parti di Viale della Liberazione non filtrano preoccupazioni o allarmi di nessun tipo; si sarebbe solo sperato che la vicenda non finisse in pubblica piazza.

La natura del problema

Secondo il quotidiano il problema sarebbe di natura economica ma non per quel che riguarda l’ingaggio del giocatore: su quello ci sarebbe un’intesa di massima che prevedere uno stipendio di 8 milioni a stagione. Probabile quindi che si debba discutere ancora di ammontare di parte fissa e bonus o di cose del genere. Poche ansie dunque, a quanto si sa oggi ci sono ancora ottime sensazioni che l’accordo si trovi, urge solamente pazientare più del previsto.

L’articolo Inter: slitta il rinnovo di Lautaro, cosa c’è dietro le parole di Camano? proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG