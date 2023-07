Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato dal galà del calciomercato a Rimini di Davide Frattesi, obiettivo di mercato del Milan

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato dal galà del calciomercato a Rimini di Davide Frattesi, obiettivo di mercato del Milan:

«Con Marotta parliamo quotidianamente, non solo di Frattesi, ma anche di altro. Per il momento non ci sono evoluzioni di nessun genere, è ancora lunga la strada da seguire. Non c’è nessuno in vantaggio. Ci sono società con cui chiaramente parliamo e anche molto spesso. A volte queste trattative possono cambiare anche di giorno in giorno, ma di trattative concluse non ce ne sono. Quando ce ne saranno lo comunicheremo al calciatore, con lui abbiamo un ottimo rapporto e vogliamo accontentarlo. Serve però un accordo economico giusto, altrimenti può anche rimanere al Sassuolo e può anche essere che la prossima stagione si riparta con lui».

MILAN – «No, col Milan non c’è stato nulla, nessuna richiesta»

The post Carnevali: «Frattesi? Ecco cosa serve, con il Milan..» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG