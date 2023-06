L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti sul futuro dell’ambitissimo centrocampista.

Calciomercato.it ha intervistato Giovanni Carnevali che ha aggiornato la situazione sul futuro di Davide Frattesi. “Non è facile raccontare cosa sta succedendo perché sono trattative importanti che stiamo portando avanti con più squadre ed è ancora lunga. Non c’è nessuna squadra avanti rispetto alle altre, assolutamente no. La strada è ancora lunga”.

Davide Frattesi

“In questi giorni abbiamo avuto diversi incontri, non è una trattativa facile, vediamo come si concluderà. I giovani ci interessano sia della Juve che delle altre squadre, il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani. Vediamo cosa riusciremo a fare. Idea Inter di inserire Mulattieri può essere emulata dalle altre squadre? Certo, il discorso relativo a Mulattieri, Volpato… sono ragazzi che indipendentemente dalla trattativa di Frattesi ci interessano”.

