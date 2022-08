L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell’acquisto di Andrea Pinamonti.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Andrea Pinamonti, è intervenuto anche Giovanni Carnevali che ha sottolineato quanto il Sassuolo crede nell’ex Inter. “È un piacere essere qui con voi per presentare Pinamonti. Un ragazzo che abbiamo inseguito da tempo, che riteniamo un giocatore molto importante per la nostra squadra”.

Andrea Pinamonti

“Ci aspettiamo molto anche in virtù dell’investimento fatto, il più importante fatto come Sassuolo Calcio, questo non deve essere un peso per lui ma deve far capire a lui quanto teniamo a lui come giocatore e come ragazzo perché quando un club come il nostro fa un determinato acquisto valuta le qualità calcistiche ma anche l’uomo. L’obiettivo nostro è quello di far crescere i giocatori per poi cederli a grandi club, che sia Inter o altri, poi si vedrà. Non c’è nessun tipo di accordo con l’Inter”.

