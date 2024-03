L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato in conferenza stampa, pungendo le grandi squadre in Serie A

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è tornato a parlare delle big e dello stato di salute della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

PAROLE – «Questa è una società che è gestita come un’azienda e come tale deve essere sana, deve lavorare in modo serio, ha dei conti in ordine e nel nostro campionato questo non accade, per cui è più facile fare dei debiti, noi non siamo fatti così. Il nostro compito non è quello di valorizzare i giovani, ed è un onore pensare che tanti giochino in grandi club. Ne parlavo con Luciano Spalletti, in Nazionale ci sono 6-7 giocatori che giocavano nel Sassuolo. Qui l’ambizione c’è ma oggi dobbiamo pensare a portare il risultato a casa in questa stagione».

