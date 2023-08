L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali dà un consiglio all’attaccante italiano che non farà piacere ai nerazzurri.

Giovanni Carnevali è intervenuto a Sky Sport per parlare di Gianluca Scamacca; ecco le sue impressioni. “Scamacca è un giocatore che non ha dato il meglio si sé stesso, che può crescere. Farebbe bene in tutti i club italiani, dall’Inter, alla Roma, passando per la Juve”.

“Credo che resterei un altro anno in Premier League se fossi in lui perché non è ancora riuscito con un solo anno a far capire il suo valore vero. Sicuramente in qualunque squadra approderà è un giocatore importante. È un mio pensiero: troppo poco un anno per lui in Premier. Sicuramente è un grande acquisto per qualunque squadra lo compri. Perché è un giocatore con grande qualità e credo che di giocatori giovani bravi come lui ce ne sono pochi in quel ruolo”.

L’articolo Carnevali: “Scamacca non ha ancora dato il meglio di sé, fossi in lui resterei in Premier” proviene da Notizie Inter.

