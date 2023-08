Kamada inizia l’avventura alla Lazio dopo il no dell’Inter. Il giapponese è in Italia per svolgere le visite mediche

Daichi Kamada è sbarcato all’Aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci”.

Il centrocampista giapponese, dopo il no dell’Inter, firmerà con la Lazio un contratto biennale con opzione per un altro anno per 3 milioni di euro a stagione. Previste domani le visite mediche in Paideia.

L’articolo Kamada inizia l’avventura alla Lazio dopo il no dell’Inter. Il giapponese è in Italia proviene da Inter News 24.

