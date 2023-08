Trubin si è promesso all’Inter. Patto che vale anche per la prossima stagione: gli scenari sul portiere ucraino

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Trubin, affascinato dal giocare con l’Inter, si è promesso all’Inter. Per adesso e per la prossima stagione.

Resta da capire se il patto reggerà perché le offerte per acquistarlo non mancano (l’ultima del Benfica) e perché lo Shakhtar minaccia di tenerlo in panchina per l’intera stagione. La trattativa sull’asse Milano-Donetsk, però, non è ancora conclusa

L’articolo Trubin si è promesso all’Inter. Patto che vale anche per la prossima stagione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG