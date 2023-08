L’ex portiere Walter Zenga evidenzia chi sono secondo lui i migliori estremi difensori italiani al momento.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Walter Zenga che ha parlato anche dell’addio di Lukaku. “Nel Mondo, ci sono tanti portieri sullo stesso livello e dipende quindi dalle preferenze. In Italia, la scuola resiste, nonostante l’anno scorso Maignan ed Onana si siano presi la scena. Ma dei nostri, penso a Meret che ha vinto il campionato e lo ha fatto con padronanza assoluta, trasmettendo tranquillità; oppure a Vicario che si è guadagnato il Tottenham”.

Andre’ Onana

“A me piace Audero, fossi l’Inter farei una riflessione. E poi sono curioso di vedere Caprile e Carnesecchi, che hanno già dimostrato. Però dovrei aggiungere pure che Falcone e Di Gregorio hanno dato una loro impronta alle stagioni di Lecce e Monza. Mi dà noia il mercato aperto. Il Milan si sta attrezzando come si deve, aspettiamo le altre, c’è ancora un mese di trattative. L’Inter si sta ringiovanendo, ha messo su un centrocampo di elevatissima qualità, uno dei migliori. Sarà un torneo diverso, senza soste, e perfetto per i miei gusti, con partite a Natale e a Capodanno. Lukaku? Intanto è un giocatore che andrebbe alla Juve. E poi l’Inter sopravvive agli addii: siamo andati via io, il Fenomeno, Mourinho, tanto per fare tre nomi, ed è sempre una Grande“.

L’articolo Zenga: “Fossi nell’Inter penserei ad Audero, Lukaku? L’Inter sopravvive agli addii” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG