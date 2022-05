L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali parla della corsa Scudetto di cui la sua squadra sarà inevitabilmente arbitro all’ultima giornata.

Giovanni Carnevali a Sky Sport ha dato le ultime notizie riguardanti il mercato del Sassuolo ma non solo. “Raspadori e Scamacca già venduti? Per il momento no. Spero di tenerceli stretti, non è detto. È ancora tutto prematuro, non si sa nulla. Spero ci sia la possibilità di poterli trattenere anche l’anno prossimo. Per quello che è oggi il mercato italiano, che è difficile, non ci sono tante possibilità sotto l’aspetto economico”.

“Credo che le piste straniere, soprattutto la Premier, siano più fattibili. Riguardo la corsa Scudetto, noi giochiamo l’ultima contro il Milan. Mi trovo in mezzo agli interisti che dicono ‘Mi raccomando’ e i milanisti ‘Mi raccomando’. Per come si sta evolvendo il campionato nelle ultime giornate, credo che il Milan sia favorito. Ha dimostrato di essere un’ottima squadra e credo che abbia qualche chance in più. Sapendo anche che l’Inter giocherà contro il Cagliari e non sarà una partita facile. Per cui vedremo… Non so cosa succederà ma vedo favorito il Milan”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG