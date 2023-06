L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali espone i particolari della trattativa riguardante il centrocampista della nazionale.

Giovanni Carnevali ha parlato nuovamente della trattativa riguardante Davide Frattesi; ecco le sue dichiarazioni a La Politica nel Pallone. “I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta. Al tempo stesso siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando. Ma come ogni trattativa si discute, non c’è un valore tassativo. L’obiettivo è anche quello di chiudere in tempi brevi, sia per noi che per lo stesso giocatore, un ragazzo straordinario con cui c’è un legame importante”.

Davide Frattesi

“Se possiamo dargli una mano gliela do volentieri. La sua volontà è quella di andare in un top club ed è quello che vorremmo fare, chiudendo la trattativa prima di andare im ritiro. Vorremo fare questa cessione nei primi 10 giorni di luglio possibilmente, ma devono esserci le condizioni che noi riteniamo giuste. L’Inter è la società che si è mossa per prima, ma sta facendo le proprie valutazioni. Ovviamente non mancano le opportunità sul tavolo. Personalmente non ho mai incontrato il Milan, ma se dovessero arrivare altre squadre noi saremmo pronti ad ascoltare le loro proposte. Credo comunque che chi arrivi per primo abbia più possibilità di chiudere la trattativa“.

