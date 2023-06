Prossime ore decisive per Azpilicueta: l’Inter prepara la chiusura per il difensore spagnolo

Azpilicueta e l’Inter sono sempre più vicini.

L’affare per il difensore spagnolo può concludersi nelle prossime ore, perché, come riporta Fabrizio Romano, è atteso a brevissimo il via libera del Chelsea per la rescissione del contratto del calciatore: poi la firma con l’Inter, con cui Azpilicueta ha un accordo per un contratto biennale.

L’articolo Azpilicueta, in arrivo il via libera del Chelsea: il difensore si avvicina all’Inter proviene da Inter News 24.

