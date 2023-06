Le divergenze nate per le 12 sconfitte in Serie A tra dirigenza e allenatore sono acqua passata anche se non è tutto rosa e fiori.

Il Corriere dello Sport riavvolge il nastro all’incontro avvenuto nella sede dell’Inter pochi giorni dopo la finale di Champions: la società ha dettato ad Inzaghi le linee guida del prossimo mercato. Il tecnico non si aspettava di dover vivere un mercato a costo zero: divergenze di vedute però non sono emerse anche se l’allenatore avrebbe chiesto la conferma di Lukaku.

Lautaro Martinez

Quanto avvenuto nelle ultime settimane indica che la missione è quasi impossibile ma i nerazzurri certamente le proveranno tutto per convincere il Chelsea a ridarlo in prestito. Nel famoso summit succitato si è anche convenuto di rimandare le trattative per il rinnovo di Inzaghi a mercato concluso.

L’articolo Inzaghi chiede la riconferma di Lukaku; il tecnico non si aspettava ancora sacrifici sul mercato proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG